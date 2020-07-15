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TARBİL projesi neden kaldırıldı?

Dünya Gazetesi Yazarı Ali Ekber Yıldırım, canlı yayınında Ceyhun Kuburlu’nun sorularını yanıtladı...
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