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Tarım Dünyası: Tarım destekleri

Ali Ekber Yıldırım ile Tarım Dünyası programında tarım destekleri, hobi bahçeleri, tarımsal ürünlerde gümrük vergileri ve Hazine ve Maliye Bakanlığındaki değişim konuşuldu.
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