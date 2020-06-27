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Tarım Yazarı Yıldırım: Verimli tarım arazileri heba oluyor

Ali Ekber Yıldırım, Ceyhun Kuburlu’nun sorularını yanıtladı. Hobi bahçeleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırm, "Kent çevresinde hobi bahçeleri moda oldu. Hobi-kondular oluşmaya başladı. Yasal bir düzenleme gerekli. Çünkü verimli tarım araziler heba oluyor." dedi.
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