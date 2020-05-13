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Tarımda normalleşme süreci nasıl olacak?

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Tarım Dünyası programında Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı. Limon ihracatını yasaklanmasından çay fiyatlarına tarımsal üretim ile ilgili bilgiler veren Ali Ekber Yıldırım tarımda normalleşme süreci ile ilgili öngörülerini paylaştı.
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