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Taşeron başvuruları bugün sona erecek

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular bugün sora eriyor. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) çıkmasıyla taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçiş başvuruları bugün sona eriyor.
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