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Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular başladı.Yeni yılda kadroya geçmek için evraklarını hazırlayan taşeron işçiler, gerekli evrakları ve doldurdukları formları ilgili birimlere sunarak müracatlarını yapmaya başladı.
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