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Türkiye Ekonomisini İnşa Edenler

Türkiye ve Erzurum bölgesindeki ekonomi, çimento sektörünün performansı, diğer sektörlerle işbirlikleri ve yeni normal vizyonu konuşuldu.. Türkiye ve Erzurum bölgesindeki ekonomi, çimento sektörünün performansı, diğer sektörlerle işbirlikleri ve yeni normal vizyonu masaya yatırıldı.
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