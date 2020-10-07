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Gökhan Mendi:Yapay zeka uygulamalarının mutlaka kullanılması gerekir.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli GM Yardımcısı Gökhan Mendi, Vahap Munyar'ın canlı yayın konuğu oldu.
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