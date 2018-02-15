ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

"Tek taraflı bir kazancın geleceği olmaz"

Türkiye-Belarus İş Forumu'nda konuşan Başbakan Yıldırım, "Belarus-Türkiye ilişkilerinde kazan kazan esasına göre işlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Tek taraflı bir kazancın geleceği olmaz. Tek tarafın mutlu olduğu bir ticaretten de hayır gelmez" dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.