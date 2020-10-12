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Teknoloji Dünyası: Lenovo'da nasıl bir yapı var?

Lenovo Data Center Group Türkiye Genel Müdürü Burç San, Teknoloji Dünyası programında Ahmet Can'ın konuğu oldu.
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