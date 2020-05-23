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Tekstil ihracatı pandemi sonrası nasıl şekillenecek?

İTHİB (İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, Hakan Güldağ'ın canlı yayın konuğu oldu. Tekstil sektörünün mevcut durumunu ve koronavirüs pandemisinin sektöre etkilerinden bahseden Öksüz, pandemi sonrası tekstil ihracatının nasıl şekilleneceğine dair görüşlerini paylaştı.
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