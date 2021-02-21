Temiz ürün Avrupa’ya, kalıntılı mal Türkiye’ye olmaz!

Yasemin Salih’le İyi Bir Dünya programının bu haftaki konuğu Perla Fruit Genel Müdürü Hamdi Taner oldu.

Pandemi sürecinde artan yaş meyve-sebzeye talebinden ilaç kalıntısı problemine, yeni ihracat pazarlarından Perla’nın numune laboratuvarlarına kadar pek çok başlığın ele alındığı programda Hamdi Taner şu değerlendirmelerde bulundu:

➤Ana iki ürünümüz kiraz ve incir. 2019 yılında kiraza yatırım kararı aldık. 3 milyon Euro’luk yatırım yaptık.

➤İlk yılımızda 3.500 ton kiraz ihracatı yaptık. Akabinde incir sezonu başladı ve Türkiye'nin bugüne kadarki incir ihracat rekorunu kırarak ihracat şampiyonu olduk. Ardından yeni yatırımlarla ikinci kiraz makinamızı, üçüncü incir makinamızı aldık.

➤Türkiye dünyanın en büyük kiraz üreticisi. 2020 yılında 700 bin ton kiraz üretimi oldu. Dünyada üretilen kirazın yüzde 25'ini biz üretiyoruz.

➤İlaçlamada handikap; 20 yıl önce koyulmuş bir standart ve her yıl değişiyor. Mesela Avrupa'da geçen yıl kullanılan ama bu sene ruhsatı iptal edilen ilaçlar var. Çok sayıda üreticiye bu bilgiyi ulaştırmak gerekiyor. Bu da kültür işi.

➤"Avrupa'ya temizi gönderelim, Türkiye'de kalıntılı ürünleri satalım" dememeliyiz. Her üreticiye bunu anlatmamız gerekiyor. Standarta uymayan ürünü biz almıyoruz ama başka bir ihracatçı alıyor.

➤Çin'de incirle ilgili tanıtım çalışması yürüyor. 50-60 milyon dolarlık ihracat getirisini ülke olarak 200 milyon dolara çıkarabiliriz. İhracatı 3-4 kat artırabiliriz. Çünkü bu ürün en kalitelisi. Yeni pazarların açılması lazım.

➤15 sene önce İngiltere'nin en büyük kiraz tedarikçisi Türkiye'ydi. Azala azala sıfırlanmış vaziyete geldi. İlk defa geçen sene İngiliz bir süpermarketle İspanya'yla eşit miktarda sipariş alarak bir program yaptık.

➤Biz dünyanın en kaliteli incirini üretiyoruz. Lezzetiyle, kalitesiyle, ebatıyla ve raf ömrüyle bir rekabet avantajımız var. Ama biz ne kadar üretiyoruz? İhraç ettiğimiz incir 15-20 bin ton arasında gidip geliyor, ama öyle bir talep var ki...

➤Perla Fruit olarak son 6 ayda 3 Tübitak, 3 Kap, 3 Avrupa Birliği projesine başvuruda bulunduk. Kalıntı miktarını azaltılması, mavi yemiş yetiştiriciliği gibi alanlarda metotlar geliştiren çalışmalarımız var.

➤Çok sayıda üreticiden kiraz ve incir alıyoruz. Bunları satın alırken ve hasat sonrası tek tek analiz etmemiz gerekiyor. Kiraz üreticisi 15 günde bahçesini toplar. Çok sayıda numuneyi analiz edip hemen alıp almayacağımıza karar vermemiz gerekiyor.

➤Kalıntı problemi bütün dünyada olan bir problem ama Türkiye'de daha fazla oluyor. Hedef ve en büyük pazarımız Avrupa ülkeleri olduğu için kalıntı problemi çok sıkıntılı. Uzakdoğu ülkeleri biraz daha esnek. AB standartlarına göre ilaçlama yapmak gerekiyor.

➤Bu kadar yüksek kapasiteyi kontrol etmek kolay olmuyor. Biz de kendi bünyemizde bir Tübitak projesiyle laboratuvar kurmak için harekete geçtik. Laboratuvarımızda Mayıs-Eylül gibi ürünlerimizi analiz etmeye başladık. Gıdadaki birçok oyuncuya hizmet etme kararı da aldık. Kalıntı analizi ve mineral analizi yapacak iki laboratuvara mikrobiyoloji laboratuvarları eklemeyi de planlıyoruz.

➤Biz kendi içimizde rekabet ediyoruz ama Avrupa'daki müşteri "Kirazımı yüzde 50 Türkiye'den, yüzde 20 İspanya'dan, yüzde 30 Yunanistan'dan alacağım" diyor. Sene sonunda Türkiye'den gelen üründe fazla kalıntı varsa Türkiye'yi azaltıyor.

➤2 tane patent, 1 tane faydalı model çalışmalarımız var.

➤Hedefimiz 5-6 yıl içinde 5-6 milyon Euro'luk analiz servis ihracatı yapmak.

➤Yurtdışından numune ithal eder, analiz ihraç eder hale gelmek istiyoruz.