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Tencere kullanarak başladılar 32 ülkeye açıldılar

Bursa'da 23 yıl önce tencerelerde kestane şekeri yapmaya başlayan Mümin Akgün ve ortağı, "Kardelen" markasıyla başladıkları serüvende bugün 32 ülkeye ihracat yapar duruma geldi.
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