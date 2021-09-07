Tescilli Kale biberi Avrupa'ya açıldı

Türkiye'nin tescilli ürünlerinden biri olan Kale biberi, kendine has ürün yapısı ve aroması ile dikkati çekiyor. Bölgede bin 200 dekar alanda yıllık ortalama 2 bin 500 ton Kale biberi hasat ediliyor.

Yöre halkı tarafından toplanıp tek tek ipe dizilerek evlerin balkonlarına ya da lokantalara asılan biber, kurutulmuş kışlık yiyecek, sos, salça, pul biber, toz biber, tarhanalık biber olarak tüketiliyor.

Denizli-Muğla kara yolu üzerindeki işletmelere satış için asılan ve yoldan geçen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken biberler, talep üzerine yurdun çeşitli bölgelerine kargo yoluyla da ulaştırılıyor.

Bazı işletmelerin biberleri iplere geçirme aşamasında işçi çalıştırdığı bölgede bu yıl mahsulden memnun olan biber yetiştiricileri, yurt dışına da ürün göndermeye başladı.

Demirciler Mahallesi'nden 10 biber yetiştiricisi, aracı firma ile Fransa'ya 80 ton işlenmiş Kale biberi gönderdi.