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Sofralar da tezgahlar da "denizlerin prensi"ne hasret

Denizlerde av sezonunun başladığı 1 Eylül'den bu yana beklentilerin altında avlandığı için kilogram fiyatı 80 liradan 200 liraya kadar yükselen lüfer, tezgahlardan ve sofralardan uzak kaldı.
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