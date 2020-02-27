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THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Nahçıvan'a uçuşumuzu geçici süre durdurduk

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, "Nahçıvan'a uçuşumuzu geçici süre durdurmuş bulunuyoruz. Bakü, Gence diğer uçuşlarımız devam ediyor." dedi.
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