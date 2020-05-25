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Tıbbi kuvvetler en az hava kuvvetleri kadar caydırıcı olacak

Capital Exhibition CEO'su Hakan Kurt, Selçuk Altun'un canlı yayın konuğu oldu. Capital Exhibition CEO'su Hakan Kurt, "COVID-19'dan sonra ülkeler savunmaları için tıbbi kuvvetleri en az hava kuvvetleri ve kara kuvvetleri kadar caydırıcı bir hale getirecekler" dedi.
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