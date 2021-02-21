Ticaret savaşlarının Avustralya’ya etkisi

Avustralya’dan ev tekstili üreticisi, Sleepcraft’ın sahibi İbrahim Şahin: “Buradaki Sağlık Bakanlığı’na 100 milyon maske sattık. Pandemi bizi “essential” bir firma yaptı.”

Avustralya’dan ev tekstili üreticisi, Sleepcraft’ın sahibi İbrahim Şahin Vahap Munyar’la Patronlar Anlatıyor yayınına konuk oldu. Ev tekstil sektöründen ticaret savaşlarına, Avustralya’daki iş ve yatırım fırsatlarından pandemi desteklerine pek çok konu hakkında açıklamalarda bulunan İbrahim Şahin’in öne çıkan görüşleri şöyle:





➤1986'da babamın da katkılarıyla beraber sadece uyku yastıkları üretmek üzere Sleepcraft'ı kurdum. Vizyonum daha ileriye dönüktü; diğer ev ürünleriyle yelpazeyi daha da genişlettik.

➤2006 yılında operasyonumuzun yüzde 80'ini tedarikçimizle ortak yatırımla Çin'e taşıdık.

➤Şu anda 140 milyon dolar ciroya ulaşmış bir şirketiz.

➤2 fabrikamızı tek çatı altına aldık. Orada yaptığımız üretim en modern tekstil üretimi diye ilgi odağı olduk.

➤Bir taraftan elyafı veya kumaşı koyup diğer taraftan insan eli değmeden ürün çıkartıyoruz. Dünyada ilk defa yastıklı yatak nevresimini el değmeden, sadece robotlarla üreten bir firma olduk bugün.

➤En üst segmente hitap eden nevresim takımı tedarik ediyoruz. Denizli'ye üs kurduk, orada üretim yapıyoruz.

➤Şirketimizin bir medikal bölümü var. Akıllılıkla Çin'deki bazı otomasyon yastık kılıfı üreten makinaları modifiye ederek maske üretimine geçirdik. Victoria eyaletinin maske ihalesine girdik ve kazandık. 100 milyon maske verdik.

➤Avustralya 2004'ten sonra yerli imalat yerine ithalat politikasını benimsedi. Çin ağırlık kazandı. Belki bugün iyi olmadığının farkına vardılar ama...

➤Avustralya çok geniş madenleri, 70 bin doların üzerinde kişi başına geliri, çok iyi ekonomisi olan bir ülke. Asya-Pasifik'te en güçlü ülke Avustralya. Türkiye'yle ilişkiler Özal döneminde bir atak yaptı. İlişkiler daha da gelişsin isterim.

➤Çin'de vasıfsız bir işçinin aylık maaşı 650-700 dolar. Türkiye bunun yarısını veriyor.

➤Türkiye'de şu an ekipman ve konteyner sıkıntısı yaşanıyor. Aslında bütün dünyada bu krizi yaşıyoruz. 450-500 dolar arasında konteyner fiyatı vardı, şu anda aynısı 2500-3000 dolar arasında seyrediyor.

➤Türkiye için 170-180 milyar dolar ihracat komik. Biz 500 milyar dolarları yakalayabiliriz. Türkiye'nin üretimde çok önemli potansiyeli var.

➤Türkiye Avustralya'ya en fazla ihracatı Ford 'un ticari araçlarından yapıyor. Amerikan markası ama Türkiye'de yapıldığını bildiğimiz için gurur duyuyoruz.

➤Pandemi Melbourne'u çok etkiledi. Victoria dünyanın en uzun lock down yaşayan eyaleti. Hükümet ilk tarihlerde acil bir politika uyguladı. 350 milyar dolarlık bir bütçeyi işinden olan insanlara verdi. Herkese 750'şer dolar haftalık verdi. Avustralya'da pandemi başından bu yana işe dönüş oranı yüzde 93'ü buldu.

➤Avustralya'ya 5 milyon dolar nakit getirdiğinizde vatandaşlık elde edebiliyorsunuz.

➤ Diğer Asya ülkelerinin ürünlerine göre Türk ürünleri burada daha rahat satıyor.

➤Avustralya hükümeti 3. nesil kişileri Türk olarak saymıyor. Ülkedeki insan kaynağımız 250 bini bulur. Burası çok kültürlü bir ülke. Avrupa'daki gibi ırkçılık yok. Size 5 yıl kaldıktan sonra vatandaşlığı kendisi teklif ediyor.

➤Türk ürünleri Avustralya'ya gelirken devlet yüzde 5 vergi alıyor. 300 milyon dolar Türkiye'ye ihracat yapıyor. Türkiye'nin ihracatı 700 milyon dolar. STA beklentimiz var.

➤Türkiye Avustralya'da beyaz eşya sektöründe rekabet edebilir.

➤Amerika'ya açılmayı düşünüyoruz. Ama tam bir proje geliştirdik, ticaret savaşları çıktı. Avustralya'yla Çin'in arası Trump'tan dolayı açık. Ticaret savaşları geldi başımıza patladı. Avustralya'nın ürünlerinin hepsine Çin'de boykot var.

➤Biz Avustralya pamuğundan kumaş üretiyoruz. Şu an buradan Çin'e pamuk ihracatı yasak. Kuzey Sydney'den 800 ton pamuğu Vietnam'a gönderiyoruz. Orada ip haline getirip katma değer katarak Çin'e yollayacağız. Ama işimiz zor, kolay değil.