TİM Başkanı Gülle: İhracat birim değerimiz 2 doların üzerine çıkacak
TİM tarafından salgında küresel fırsatları değerlendirmek, markalı ihracatı ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla kurulan TİM Marka Konseyi, İstanbul'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı.
DÜNYA Haber Merkezi
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TİM Marka Konseyi çatısı altında markalarını uluslararası arenada güçlendireceklerini belirterek, "Küresel fırsatları yakından takip ederek markalı ihracatımızı artıracağız. Bunun sonucu olarak da ihracat birim değerimizi 2030 yılına kadar inşallah 2 doların üzerine çıkaracağız." dedi.