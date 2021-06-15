TİM Başkanı Gülle: İhracat birim değerimiz 2 doların üzerine çıkacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TİM Marka Konseyi çatısı altında markalarını uluslararası arenada güçlendireceklerini belirterek, "Küresel fırsatları yakından takip ederek markalı ihracatımızı artıracağız. Bunun sonucu olarak da ihracat birim değerimizi 2030 yılına kadar inşallah 2 doların üzerine çıkaracağız." dedi.