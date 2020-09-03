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Murat Sağman: TL’nin cazip hale gelmesi için faiz yükselmek zorunda

Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Sağman, Dünya Gazetesi canlı yayınında Türkiye'nin enflasyon, kur ve faiz denklemine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
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