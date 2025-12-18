TOFAŞ’ta toplu sözleşme krizi: İşçiler eyleme başladı

Bursa’nın en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan TOFAŞ’ta, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine çalışanlar eyleme başladı.

Çalışanlar adına Türk Metal Sendikası’nın talep ettiği yüzde 20 zam ve 35 lira iyileştirme talebine karşılık, işveren sendikası MESS’in yüzde 5 zam ve 11,50 liralık teklif sunması üzerine görüşmeler durdu.

Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler, fabrika içinde ilk eylemlerini gerçekleştirdi.

Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasında yürütülen ve 2025-2027 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması, fabrikada tepkileri beraberinde getirdi.

İlk eylem çerçevesinde TOFAŞ çalışanları yemekhanelerde çatal-kaşık vurarak tepkilerini dile getirdi.

Eylem sırasında işçilerin kararlı ve coşkulu tavırları dikkat çekerken, sloganlar ve alkışlarla taleplerini dile getiren çalışanlar, sürecin bu şekilde devam etmesi halinde eylemlerin artarak süreceğini ifade etti.