  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. TOGG, akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı

TOGG, akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı

TOGG'un üretim aşamalarının videosu paylaşıldı.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18’inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız. Videomuzun uzun versiyonunu Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

#YeniLigGemlik etiketinin kullanıldığı tweette TOGG'un üretim aşamalarının yer aldığı video paylaşıldı.

Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

Paris Auto Show Asyalılara kaldı

Otomotiv Haberleri

Paris Auto Show Asyalılara kaldı
Araç kiralama şirketleri, kredide ‘yatırım’ istisnası istiyor

Otomobil Haberleri

Araç kiralama şirketleri, kredide ‘yatırım’ istisnası istiyor
Bu konularda ilginizi çekebilir
otomotiv otomobil
Diğer Videolar
Bu dönem şirketler ve bireysel yatırımcı ne yapmalı? | Şans Sohbetleri
Kripto paralarda ufukta yeni düşüşler var mı? | FTX TR ile Kripto Dünyası
Yapay zeka ile sebze-meyve tazelik durumu tespiti | Sürdürülebilir Dünya
Enflasyon düştüğünde fiyatlar da düşecek mi? | Emrah Lafçı ile Piyasa Yorumu
'Türk Liranız varsa yandınız' | Recep Atakan ile Finans Sohbetleri
Bilimde kadının iyileştirici gücü | İyi Bir Dünya
Kriptoda ayı sezonunun neresindeyiz? | FTX TR ile Kripto Dünyası
Dolardan daha düşük TL faizi sürdürülebilir mi? | Şans Sohbetleri