TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, üretim bandında ilk kez görüntülendi.
TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor" denildi.Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter hesabından yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili yeni görüntü paylaşıldı."YOLCULUĞUMUZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR"Görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor." ifadelerine yer verildi.