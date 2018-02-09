ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C

TOKİ'den İstanbul'a 4 bin konut

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan TOKİ Başkanı Ergün Turan, İstanbul'da bu yıl 3 bin 500-4 bin konutun arzını gerçekleştireceklerini söyledi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.