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Torunlar GYO YK Başkanı Aziz Torun: Borçları azaltıp, stokları eriteceğiz

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, DÜNYA'da Vahap Munyar'ın konuğu oldu.
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