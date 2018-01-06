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"2018'in ilk halka arzı Trabzon Limanı olacak"

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Genel Müdürü Akosman, "Bir aksilik olmazsa 2018'in talep toplama yoluyla yapılan ilk halka arzı, Trabzon Limanı'nın halka arzı olacak" dedi
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