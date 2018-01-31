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Trabzon Limanı'ndan yılda 1 milyon ton hububat gönderiliyor

Doğu Karadeniz bölgesinin en büyük limanı olan Trabzon Limanı'ndan yılda yaklaşık 1 milyon tona yakın hububat, başta Amerika olmak üzere çeşitli ülkelere gönderiliyor.
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