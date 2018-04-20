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"Rekabet Kurumu kararlarıyla tüketicinin cebinde 10 milyar lira kaldı"

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "Bizim bu kararlarımız sonucunda yaklaşık tüketicinin cebinde 10 milyar liranın daha kalmasını sağlamışız. Enflasyonu da pozitif aslında baskılayan bir sonuç üretmiş bizim karalarımız." dedi.
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