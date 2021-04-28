Tüm dünyaya Hırdavat satabiliriz

Her hafta Pazar günü Dünya Gazetesi’nin sosyal medya platformlarında Vahap Munyar’ın sunumuyla yayımlanan Patronlar Anlatıyor programına bu hafta Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu konuk oldu.

Hırdavat sektöründe 14 bin paydaş olduğunu ve sektörün 8.4 milyar dolar gibi bir ihracat rakamı olduğunu belirten Tecdelioğlu, “Hırdavatta Türkiye pazarının toplam büyüklüğü 300 milyar TL'nin üzerinde” dedi.

Hırdavat pazarının Türkiye’deki büyüklüğünün 300 milyar TL'nin üzerinde olduğunun altını çizen Tecdelioğlu, ” 2016'da 6.1 milyar dolar ihracat yaparken, 7.6 milyar dolar ithalat yapıyorduk. 2020'ye geldiğimizde 1.15 milyar dolar cari fazla veren bir sektör olduk. 2021'de ise yüzde 20 büyüme yakaladık” ifadelerini kullandı.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu açıklamaları şöyle;

Sektörde 14 bin paydaşla çok büyük bir aileyiz, 8.4 milyar dolar gibi bir ihracat rakamımız var.

Malatya ve İstanbul'da 3 tane fabrikam var. Şu an inanın; en büyük problemimiz insan kaynağı. Makinam, hammaddem var, siparişim, ihracatım var ama bunlara yetişmek için personel istihdam etmek istiyorum, bulamıyorum. Bulduğumu 3 gün sonra kaybediyorum.

Ben yaklaşık 140 yıllık bir şirketin 3. nesil çalışanıyım. Benim dedem de civatacıydı, babam da civatacıydı, ben de civatacıyım, benim oğlum da civatacı oldu şimdi. Fabrikalarımızın defter değerleri maalesef çok düşük ve geçmişte kaldı.

Biz pek çok sektörün yan sanayisiz. Biz durursak her şey durur. Pandemide hiç durmadık. Temmuz-Ağustos'ta hızlanan sektör yılı bir önceki yıla göre pek de geride kapatmadı. Şu an ise taleplere yanıt verebilmek için kapasite artırımları yapıyoruz.

Ev aletleri sektörümüzden arkadaşlar kurumlar vergisinin bu kadar yükselmesinden rahatsız. Anlam veremiyorlar. Mobilyacılar inşaat sektörünün hiç durmaması gerektiğini, yüksek faizin sürdürülebilir olmadığını, seferberlik yapmak gerektiğini söylüyorlar.

Türkiye'nin hırdavatta kilogram başına ortalama ihracat fiyatı genel ortalamanın 3,5 katı.

Hırdavat sektörünün dünyadaki büyüklüğü 500 milyar dolar. Türkiye olarak pazardaki payımız yüzde 1,5-1,6 seviyesinde. Yapacağımız çok daha işler var.

Bilançolarımız için bir vergi reformu, destek ve teşvik beklemekteyiz.

2016'da 6.1 milyar dolar ihracat yaparken, 7.6 milyar dolar ithalat yapıyorduk. 2020'ye geldiğimizde 1.15 milyar dolar cari fazla veren bir sektör olduk. 2021'de ise yüzde 20 büyüme yakaladık.

Hırdavatta Türkiye pazarının toplam büyüklüğü 300 milyar TL'nin üzerinde. Sektör makine, otomotiv ve beyaz eşyaya takılarak gidiyor.

Sektörün ihracat pazarları önemli ölçüde Avrupa ve Amerika. Biz kalite yönünden kendimizi buralara ispat etmişsek tüm dünyaya satış yapabiliriz.

HISİAD olarak 100'ün üzerinde online yayın yaptık. Geçen yıl Gedik Üniversite'siyle bir akademi kurduk. 8 ayrı eğitim gerçekleştirerek 200'den fazla kişiye farklı alanlarda eğitimler verdik.

Sektör olarak OSB istiyoruz. Sektör paydaşlarının birbirine yakın olduğu ihtisas sanayi bölgesi istiyoruz. Bankalarda bir tanımımızın olmasını bekliyoruz. Sektöre yönelik çekler üzerinden dönen ticareti bankaların sistemleri üzerinden çevirelim diyoruz

Ben mi yanlış yapıyorum bilmiyorum. Ki; maaş olarak düşük maaş çizgisinde değiliz. Benim fabrikamda asgari ücretle çalışan personel yok diyebilirim. Bu konuda yaralıyız.

Hırdavatta dünyada çok büyük bir üretici olabiliriz. TOBB'un çatısı altında sektörümüzün tanımlanmasını, Türkiye İhracatçılar Birliği'nde sektör konseyinin kurulmasını istiyoruz.