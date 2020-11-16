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Turizmci Cem Kınay Patronlar Anlatıyor'da

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Koordinatörü Cem Kınay Patronlar Anlatıyor'da Vahap Munyar'ın sorularını yanıtladı.

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