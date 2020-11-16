Turizmci Cem Kınay Patronlar Anlatıyor'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Koordinatörü Cem Kınay Patronlar Anlatıyor'da Vahap Munyar'ın sorularını yanıtladı. YAYINLAMA 16 Kasım 2020 10:01 GÜNCELLEME 16 Kasım 2020 10:26 Abone ol Diğer Videolar Çiğdem Penn ile Araştırı Yorum: Ülkemizde Eğitimin Kalitesi İyi Bir Dünya: Turizm sektörü Yeni Dönemde Ufuk Turu Global Konuşmalar: Dünyayı İnşa Edenler Sürdürülebilir DÜNYA: Sürdürülebilir Gıda Tarım Dünyası: Tarım destekleri Akça: Markalar bu dönemde dijitalleşmeye ve medya mecrasına yöneldiler ”DÜNYA’nın İK’sı” programımızın konuğu Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar