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Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı

4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk ekibi Antarktika'ya ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "24 kişiden oluşan ekibimiz, yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürütecek." ifadesini kullandı.
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