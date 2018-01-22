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Türk kaynak suları 110 ülkede içiliyor

Türk kaynak suları 110 ülkeye ihraç ediliyor. SUDER Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Karamehmetoğlu, Türkiye'deki yıllık su pazarı hacminin 11 milyar litreyi geçtiğini, sektördeki cironun 5 milyar liraya ulaştığını söyledi.
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