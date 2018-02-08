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Türk-Macar iş adamları Budapeşte'de buluştu

Macar Ticaret ve Sanayi Odası ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından düzenlenen programla Türk ve Macar iş adamları Budapeşte'de bir araya geldi.
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