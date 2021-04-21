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Türk nakliyeciler, Rusya sınırında dram yaşıyor

Rusya’nın Gürcistan sınırındaki Vladikavkaz Gümrük Kapısı'nda mahsur kalan Türk TIR’ların yaşadığı sıkıntı, drama dönüştü.

DÜNYA Haber Merkezi
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Rusya’nın Gürcistan sınırındaki Vladikavkaz Gümrük Kapısı'nda mahsur kalan Türk TIR’ların yaşadığı sıkıntı, drama dönüştü. Rusya’nın geçişleri yavaşlatması nedeniyle 5 günde 4 kilometre yol alamadıklarını söyleyen sürücüler, yiyecek içecek sıkıntısı çektiklerini; temizlik ve mazot ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını dile getiriyor.

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