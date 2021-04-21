Türk nakliyeciler, Rusya sınırında dram yaşıyor
Rusya’nın Gürcistan sınırındaki Vladikavkaz Gümrük Kapısı'nda mahsur kalan Türk TIR’ların yaşadığı sıkıntı, drama dönüştü.
DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya’nın Gürcistan sınırındaki Vladikavkaz Gümrük Kapısı'nda mahsur kalan Türk TIR’ların yaşadığı sıkıntı, drama dönüştü. Rusya’nın geçişleri yavaşlatması nedeniyle 5 günde 4 kilometre yol alamadıklarını söyleyen sürücüler, yiyecek içecek sıkıntısı çektiklerini; temizlik ve mazot ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını dile getiriyor.