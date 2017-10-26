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Türk otomotiv şirketinden Avrupa'ya fabrika

Manisa'da faaliyet gösteren kardan mili üreticisi Tirsan, Rusya'nın ardından Avrupa'da da üretim tesisi kurmak üzere çalışma başlattı.
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