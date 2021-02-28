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Türk perakendeciliği pozitif ayrıştı

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Vahap Munyar ile Patronlar Anlatıyor programında perakende sektörünü konuştu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Perakende sektöründe yükselen e-ticaret -AVM mağazaları, cadde mağazaları Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Vahap Munyar ile Patronlar Anlatıyor programında perakende sektörünü konuştu.

Sinan Öncel "Bakanlıklara yazdık, bir defalığa mahsus serbest çıkış hakkı istiyoruz"

Patronlar Anlatıyor her pazar saat 15.00'da Dünya WEBTV youtube hesabında canlı yayında

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