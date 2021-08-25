Türk Sanayisini Bekleyen Küresel Fırsat ve Tehditler

Abdurrahman Yıldırım 2020 yılında kredi kullanımının yüzde 35 arttığını belirtti.

Yıldırım şunları söyledi;

'Geçen sene küresel salgına karşı Türk hükümetinin almış olduğu önlem, kredi yoluyla özel sektörün desteklenmesiydi. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kredi genişlemesine gittik, 1 trilyon liralık kredi artışı sağladık. Bu durum özel sektöre doping etkisi yaptı. Bunun etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz'

Global Yatırım işbirliği ile düzenlenen Global Konuşmalar 15 günde bir çarşamba günleri saat 14.00'da #DünyaWEBTV'de.

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