  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Türk Sanayisini Bekleyen Küresel Fırsat ve Tehditler

Türk Sanayisini Bekleyen Küresel Fırsat ve Tehditler

Buse Biçer’in sunumuyla Türk sanayisini bekleyen küresel fırsatlar ve tehditler konulu Global Konuşmalar programına Hakan Güldağ, Servet Yıldırım, Abdurrahman Yıldırım, Vahap Munyar ve Dr. Şeref Oğuz konuk oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Abdurrahman Yıldırım 2020 yılında kredi kullanımının yüzde 35 arttığını belirtti.

Yıldırım şunları söyledi;

'Geçen sene küresel salgına karşı Türk hükümetinin almış olduğu önlem, kredi yoluyla özel sektörün desteklenmesiydi. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kredi genişlemesine gittik, 1 trilyon liralık kredi artışı sağladık. Bu durum özel sektöre doping etkisi yaptı. Bunun etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz'

 Global Yatırım işbirliği ile düzenlenen Global Konuşmalar 15 günde bir çarşamba günleri saat 14.00'da #DünyaWEBTV'de. 

Dünya YouTube kanalına abone olmak için TIKLAYIN

Diğer Videolar
Atatürk, İzmir'de yeniden doğdu
İstanbul Boğazı'nda sıradışı gösteri
İş Bankası Genel Müdürü Aran: Önemli riskler kapıda bizi bekliyor
3 bin yıllık vadide Büyük Taarruz için balonlar havalandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan 115 milyar dolar açıklaması
Üretim arttı, ayçiçek yağı fiyatları ne olacak?
VİOP’ta 3 yeni sözleşme işleme açılıyor
Tokyo Paralimpik Oyunları resmen başladı