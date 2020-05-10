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"Türk şirketlerinin lojistik'i domine etmesi için devlet desteği şart"

Netlog Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, Patronlar Anlatıyor programında Vahap Munyar'ın sorularını yanıtladı. Koronavirüs sürecinde lojistik sektörünün öneminin arttığına değinen Çak, Türk şirketlerinin lojistik sektörünü domine etmesi için devlet desteğinin şart olduğunu vurguladı.
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