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“Türkiye 2018’e umut dolu girmiştir"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: "Rehinli Taşınır Sicili’ne tescil edilen rehin sözleşmesi karşılığında ticari aktörlere sistemle 135 milyar lira, 10 milyar dolar ve 4 milyar avro finansman imkanı sağlanmıştır." dedi.
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