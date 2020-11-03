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Türkiye Ekonomisini İnşa Edenler

Türkiye Kahramanmaraş ve Gaziantep bölgesindeki ekonomi, çimento sektörünün performansı, diğer sektörlerle işbirlikleri ve yeni normal vizyonu konuşuldu..
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