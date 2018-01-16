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"Türkiye, hiçbir döneminde kabuğuna çekilmedi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yatırım Ortamı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Özlü, "Türkiye, tarihin hiçbir döneminde içe kapanan, kendi kabuğuna çekilen bir ülke olmadı.” dedi.
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