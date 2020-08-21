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"Yenilenebilir enerji doğalgaz fiyatlarını düşüren unsur olacaktır "

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, Dünya Gazetesi Enerji Editörü Mehmet Kara'nın sorularını yanıtladı.
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