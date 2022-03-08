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"Türkiye'nin Lider Kadınları" ödüllerini aldı

DÜNYA Gazetesi, Türkiye'nin Lider Kadınları Ödülleri'nde 16 kategoride 19 ödül verdi.

DÜNYA Haber Merkezi
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DÜNYA Gazetesi, iş dünyasının ve sivil toplumun lider kadınlarını taçlandırmaya bu yıl da devam etti. Türkiye’nin Lider Kadınları Ödülleri’nde, 16 kategoride 19 ödül sahiplerini bulurken, girişimleri, yönetimdeki liderlikleri ve geliştirdikleri projeleriyle sektörlerinde fark yaratan kadınlar ve şirketler kürsüye çıktı. Aynı zamanda eğitimde ve sivil toplum örgütlerinde cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarıyla değer karatan kurumlar da ödüllendirildi.

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