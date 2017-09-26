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Türkiye'nin soya ihtiyacının yüzde 60'ı Adana'dan

Türkiye'nin soya ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Adana'da soya hasadı başladı. Dekar başına alınan 500 kilogramlık verim ve kilogram başına 1,4 lira fiyat çiftçinin yüzünü güldürdü.
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