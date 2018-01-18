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TÜSİAD Genel Kurulu'nda OHAL vurgusu

TÜSİAD'ın 48. Olağan Genel Kurulu açılış konuşmasını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan yaptı. OHAL'in yabancıların yatırım kararlarını olumsuz etkilediğini söyleyen Özilhan, "OHAL'in son kez uzatılmış olmasını temenni ediyoruz" dedi.
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