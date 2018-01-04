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2017'de fiyatı en çok artan ve üreticide kalan ürün

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, dernek genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2017 üretici-tüketici fiyatlarını değerlendirdi.
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