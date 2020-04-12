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Ücretsiz izne çıkarılana 3 ay maaş desteği

Bakan Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak" dedi.
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