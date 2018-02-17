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Üçüncü Havalimanı çalışanlarına konforlu yaşam

İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında çalışan 35 bin personele, fitness merkezinden, müzik atölyesine, bilardodan langırt salonlarına halı saha ve basketbol sahasına kadar tüm sosyal imkanlar sunuluyor.
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