ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
23 °C

Uğur Dalbeler: Türkiye, dünya çelik sektöründe söz sahibi bir ülkedir

İyi Bir Dünya'da Yasemin Salih'in bu haftaki konuğu Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler'di.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş
Sitene Ekle