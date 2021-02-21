Ülkelerin İtibarı ve Markalaşma

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner “Turquality 20 yılda 1 marka çıkaramadı”

Çiğdem Penn’le Araştırı-yorum’un bu haftaki konuğu Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner olurken, Türkiye’nin markalaşmada yaşadığı sorunlara mercek tutuldu. Programda İlgüner’in şu görüşleri öne çıktı:

📌 Brand Finance, bu yıl 25'inci yılını kutlayan dünyanın önder marka değerleme ve strateji şirketi. Her yıl 30'a yakın ülkenin markalarını değerliyor. 15 yıldır Türkiye'nin en değerli 100 marka sıralamasını yapıyor. Son 2 yıldır da Global Soft Power Indeks açıklıyor.

📌Soft Power Indeks ülkelerin yumuşak güçlerini ölçüyor. Geçen sene 60 ülke ve 50 bin kişi üzerinde araştırma yapıldı. Bu sene 100 ülke ve 75 bin kişiye çıktı. Araştırma, "Türkiye'yi geri kalan 99 ülke nasıl görüyor" sorusu üzerinden gidiyor.

📌Sorulardan bir tanesi ürün ve hizmetler konusunda. Diyor ki dünya; "Türklerin dünyaca kabul görmüş marka ve ürünü yoktur." Ben de o zaman soruyorum; Türk markalarını yurtdışında destekleme projesi olan Turquality, nasıl bir başarı elde etti, ya da edemedi?

📌Turquality 18'inci yılına giriyor. İlk çıkışı "10 yılda 10 dünya markası"ydı. Haydi o çok iddiali bir sözdü, ama 20 yılda 1 dünya markası da olmadı.

📌 Dünya bizi bilim ve eğitimde bir yerlerde görmüyor. Medyamızı güvenilir görmüyor. Ama zengin kültürlü ve görülmesi gereken bir yer olarak görüyor. Fakat biz bunu kazanca nasıl döndürüyoruz, onu da bilmiyoruz.

📌Türkiye'nin tanıtımının tümüyle bir merkezden yapılmasından taraf değilim. Yarısı coğrafi tescillenmiş, yarısı başvuru aşamasında 700 ürünümüz var. Gidiyoruz, gidiyoruz tescil ettiriyoruz. Ama küresel anlamda pazarlanmasında sınıfta kalıyoruz.

📌Brand Finance ocak ayında Küresel 500 listesi yayınlanıyor. Bakıyorum bizim medyamıza; ilk 500'de markamız yok teranesi devam ediyor. 10 yıl önce ilk 500'ün en altında kalanların değeri 2 milyar dolar civarındayken bizim ilk sıradaki markamız 1,5 milyar dolardı.

📌Ben şuna hayret ediyorum; kendi fındığımı ben hala yüceltememişim. Her yıl üreticinin sızlandığı, ağladığı sahneler. Her yıl aynı şey. Patinaj sürüyor. Ama bir araya gelip bunu çözen de yok.

📌Türk Patent Enstitüsü gelecek yılın strateji belgesini yazmış. Çok güzel yazmışsın tamam ama bunu kim denetleyecek, bunu dünya pazarlarına kim götürecek? O sorunun cevabı yok. Turizm tanıtımında da aynı sorun var.

📌Turizmde bu kadar çok şeyi bir tane web sayfasında anlatamazsınız. Hangi birini koyacaksınız? Cami resmi, Efes resmi... Hep aynı terane gidiyor. İşi delege etmeyi bilmek lazım.

📌81 tane şehrimiz var. Avrupa'da şehir sayılacak ilçelerimiz var. Bana göre rakam 100. Her birinin ayrı zenginliği, hikayesi, yiyeceği başka. 8.500 km kıyısı var bu ülkenin. Ama bu zenginlik içinde sızlanıyoruz.